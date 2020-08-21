Москва, , 11:24 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории России ещё 5817 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 21 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Отмечается, что в результате этого общее число вылечившихся от нового заболевания в стране стало составлять 761 330.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 90 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов в стране достигло 16 189.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 4870 новых заразившихся коронавирусом и теперь общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 946 976.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 222,3 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.