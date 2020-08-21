Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM Государственные закупки служебных автомобилей в Казахстане с начала года сократились на треть. Об этом 21 августа заявил директор департамента законодательства государственных закупок министерства финансов Сабит Ахметов на брифинге.

По его словам, средняя цена служебного автомобиля по госзакупкам составила 4,6 млн тенге ($11 тыс.). В основном покупаются средние автомобили класса «В», отметил Ахметов.

Основными покупателями легкового транспорта стали органы внутренних дел и санитарные эпидемиологические службы. Почти все машины куплены у казахстанских автопроизводителей, добавил Ахметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на покупку дорогостоящей мебели, транспорта и проведение мероприятий.

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