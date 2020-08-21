Кострома, , 11:19 — REGNUM В Костромской области зафиксировано еще 50 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 21 августа сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 3095 жителей Костромской области, уже поправились 2215 человек и 37 скончались.

В регионе продолжают лечение 843 инфицированных. Из них 128 костромичей находятся в больницах с диагнозом COVID-19. Новых летальных случаев в регионе по данным штаба не зарегистрировано.

Отметим, что по расчётам Информационного центра по коронавирусу в России, показатель летальности пациентов с COVID-19 в Костромской области составляет 1,2%. Это ниже, чем в среднем по ЦФО (1,4%), но больше, чем в соседней Ярославской области (0,47%).

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