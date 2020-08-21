Петрозаводск, , 11:28 — REGNUM В Карелии за последние сутки обнаружили еще 31 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у двоих детей. Это на десять случаев больше, чем было выявлено в предыдущий день.

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Как сообщил 21 августа глава республики Артур Парфенчиков, 20 новых случаев выявлены в Петрозаводске, три — в Костомукше, по два — в Кеми и в поселке Мелиоративный Прионежского района, по одному — в Беломорске, поселке Золотец Беломорского района, в Медвежьегорске и в поселке Поросозеро Суоярвского района.

Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в Карелии на сегодня составляет 2834 случая. Выписаны 2095 человек, в том числе 30 за последние сутки. За последние 24 часа летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано, их по-прежнему 25.

В Карелии 838 человек находятся на карантине, два человека находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля 1115 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с отрицательным анализом на «ковид», в том числе восемь человек за последние сутки. Умерли 72 человека (с учетом пациентов, госпитализированных ранее).

За последние от внебольничной пневмонии: скончался мужчина 1951 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

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