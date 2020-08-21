Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 124 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 21 августа 2020 года, за прошедшие сутки вирус выявили у жителей Асбеста, Байкаловского района, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Екатеринбурга (41 случай), Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тугулымского ГО.

Теперь в регионе подтверждено 19 383 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у игроков и главного тренера хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург).

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