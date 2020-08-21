Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки число выздоровевших после коронавируса превысило число новых случаев заражения инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 августа.

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Общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции за весь период пандемии достигло 13 тыс. 159 человек. За истекшие сутки выписано 156 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что за прошедшие сутки в Ростовской области выявили 128 новых носителей инфекции. Общее число случаев заражения на Дону достигло 15 тыс. 632 человек.

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