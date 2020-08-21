Ульяновск, , 11:17 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в 2,6 раза меньше, чем число выздоровевших — соответственно 91 и 238. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 21 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 11 215 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 91. В настоящее время продолжают лечение 2842 пациента с COVID-19.

Выздоровели в Ульяновской области 8293 человека, или 741% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения. За последние сутки выписаны 238 пациентов.

За сутки зарегистрировано четыре летальных исхода, всего с начала пандемии в Ульяновской области умерли 80 пациентов с COVID-19.

Ранее министерство здравоохранения Ульяновской области отмечало, что в 2020 году в регионе на развитие детского здравоохранения выделено 186 млн рублей. Средства предусмотрены, в частности, на ремонт больниц, закупку оборудования. По итогам первого полугодия 2020 года уровень младенческой смертности снизился в регионе на 8,3%.

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