Сыктывкар, , 11:17 — REGNUM Врио главы Коми обнародовал доходы за 2019 год. Согласно опубликованным сведениям, Владимир Уйба заработал 3,3 млн рублей.

Как следует из документа, в собственности врио главы Коми квартира площадью 114,7 квадратных метров, гаражный бокс — 24 квадратных метров.

Владимир Уйба является собственником автомобиля ГАЗ-20 и мотоцикла «Урал L40018».

Супруга врио главы Коми задекларировала за 2019 год 2,6 млн рублей. В долевой собственности у нее два земельных участка и три жилых дома, в индивидуальной — квартира площадью 67,6 кв.м. В пользовании — доли на двух земельных участках и трех жилых домах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Владимир Уйба возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство. На должность врио главы республики он был назначен в апреле 2020 года.