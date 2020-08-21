Красноярск, , 11:14 — REGNUM В Красноярском крае коронавирус выявлен у 15 748 человек, сообщили ИА REGNUM 21 августа в региональном оперштабе.

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За последние сутки в регионе подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.

За весь период в Красноярском крае выздоровели 12 808 человек, скончались 410 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 15 631 человека.

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