Смоленск, 21 августа 2020, 11:14 — REGNUM 20 новых носителей коронавируса выявлено на территории Смоленской области за минувшие сутки, сообщили 21 августа в федеральном оперативном штабе.
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За сутки статистика смертности пополнилась ещё одним летальным исходом. Выписаны за тот же период 43 пациента.
В общей сложности с конца марта в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6012 человек, 5052 человека выздоровели, 123 скончались.