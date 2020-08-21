Белгород, , 11:21 — REGNUM Работа кинотеатров и театров в Белгородской области возобновится с 22 августа. Об этом 21 августа на своей странице в социальной сети написал губернатор Евгений Савченко.

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Глава региона подписал постановление, согласно которому при обязательном соблюдение всех санитарных норм и обеспечении 50% от плановой наполняемости залов смогут возобновить работу кинотеатры и театры. Кроме того, разрешается проведение военно-патриотических лагерей для студентов.

По данным на 21 августа, в регионе подтвердили 6944 случая заражения коронавирусом.