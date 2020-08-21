Оренбург, , 11:12 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 21 августа, выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

С начала пандемии в регионе выявлено 9 074 носителя SARS-CoV-2. Оправился от болезни 7 521 пациент. От последствий коронавирусной инфекции скончался 71 человек.

Читайте развитие сюжета: В COVID-центрах Оренбуржья скончались ещё двое пациентов