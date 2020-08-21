Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии очередные сутки число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем число выздоровевших — соответственно 34 и 40. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 21 августа, в республике всего официально выявлено 7 448 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 34. В настоящее время продолжают лечение 1266 пациентов с COVID-19.

Выздоровели в Чувашии 6114 человек, или 82,1% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения. За последние сутки выписаны 40 пациентов.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 68 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 августа в Чувашии суточное число выздоровевших вдвое превысило новые случаи заражения.

В министерстве здравоохранения республики отмечают, что в условиях пандемии коронавируса усилия медицинских работников направлены на профилактику заболеваний: диспансеризацию, работу отделений профилактики, школ здоровья. Районные больницы активизировали работу школ здоровья «Активное долголетие», которые нацелены на пропаганду здорового образа жизни, сохранение социальной активности пожилых, физического и психического здоровья.

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