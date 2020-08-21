Москва, , 11:08 — REGNUM Вдова Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, почувствовала себя плохо и не сможет присутствовать в суде. Об этом 21 августа сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Ей стало плохо после ее допроса в суде, вызывали скорую», — сказал Добровинский.

Он добавил, что вчера, 20 августа, ей стало ещё хуже после того, как она услышала высказывания адвоката Эльмана Пашаева, что Захаров якобы сам мог стать причиной трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа защита Ефремова представила «секретного» свидетеля, но суд отказался принимать его показания.

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