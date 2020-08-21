Тула, , 11:06 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Тульской области за минувшие сутки, данные 21 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

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39 пациентов за последние сутки были выписаны с выздоровлением после коронавируса. Также за сутки в статистику смертности включены ещё три летальных исхода.

Всего на территории Тульской области подтвержден 8971 случай заражения коронавирусом, 7697 человек выписаны с выздоровлением. Число умерших пациентов — уже 304.