Москва, , 11:06 — REGNUM Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил ходатайство об отводе судьи, сообщает 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания Пашаев заявил, что судья «заинтересован». По мнению адвоката, судебный процесс «изматывает участников», а суд отказывает стороне защиты в назначении удобного времени заседания.

Напомним, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. В результате водитель автомобиля скончался.

Сегодня, 21 августа, в суде ожидается допрос Ефремова. Кроме того, планируется допрос друга выступившего накануне свидетеля защиты Александра Кобца Андрея Гаева.

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