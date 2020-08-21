Пермь, , 11:05 — REGNUM В Пермском крае, за стуки, по состоянию на 21 августа, выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах лечение получают 37 пациентов, остальные (21 человек) находятся дома под медицинским наблюдением, сообщает краевой минздрав.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, коэффициент распространения — 0,9 (на 20 августа — 0,91).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 292 носителя SARS-CoV-2. Скончались 318 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 5 129 человек. Продолжает лечиться в стационарах 461 пациент.