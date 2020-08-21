Ньюпорт-Бич, США, , 11:05 — REGNUM В сети появился трейлер игры Wasteland 3 с демонстрацией кооперативного режима. Его опубликовали 20 августа на YouTube-канале Xbox.

Разработчики отмечают, что кооперативная игра сильно облегчит прохождение Wasteland 3. Вместе геймеры смогут не только участвовать в тактических боях, но и делать выбор, влияющий на сюжет.

Напомним, релиз Wasteland 3 ожидается 28 августа 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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