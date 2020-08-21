Москва, , 11:04 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция сдает позиции в России, но опасность заражения не миновала, заявил корреспонденту топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы России.

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«Ко второй половине августа общее официально зарегистрированных случаев пандемии коронавируса в мире уверенно превышает 22 миллиона, более 782 тысяч граждан уже стали жертвами неизведанной ранее болезни.

По сравнению с печальной статистикой из Италии, Испании, Китая, США, Бразилии и других стран России повезло больше, она практически отделалась легким испугом.

К утру 21 августа жертвами коронавируса в стране стало 16 тыс. 099 граждан, а у 942 тыс. 106 граждан выявлена эта болезнь. Процент смертности в России в разы ниже, чем в высокоразвитых странах мира.

Российские региональные власти поступили очень мудро: практически в 70% регионах страны были введены жесткие меры самоизоляции, пусть и в ущерб деловой активности регионов.

Экстренные меры позволили одержать победу, взять ситуацию под контроль. Из 12 регионов страны, в которых еще идет сражение с пандемией, я бы обратил внимание на густонаселенные Кемеровскую и Самарскую области.

Предпринимаемые меры ограничения и предосторожности в этих субъектах РФ должны быть жесткими и безоглядными», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 регионы России остаются в «красной зоне» из-за тенденции к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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