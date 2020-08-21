Рязань, , 11:10 — REGNUM Ещё 25 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 21 августа в федеральном оперативном штабе.

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В целом количество подтверждённых диагнозов в Рязанской области возросло до 6880. Завершили лечение выздоровлением 6098 человек, из них 23 — за последние сутки.

Зарегистрирован один летальный исход. Всего в регионе скончались 40 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.