Казань, , 11:05 — REGNUM В Татарии по состоянию на 21 августа заражены коронавирусом 6220 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5084 человека, за сутки — 22 жителя республики. Скончались с момента наблюдения 55 пациентов.

По словам представителя надзорного ведомства, под наблюдением врачей остаются 852 жителя республики из числа контактных. За истекшие сутки провели более 4,9 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из аэропорта «Казань» 21 августа состоялся первый авиарейс в Анталью после отмены ограничений на международное авиасообщение.

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