Москва, , 11:02 — REGNUM Памятник «Солнечная система», расположенный в Москве около ВДНХ, будет отреставрирован. Об этом 21 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Памятник установили в 2008 году в честь запуска первого искусственного спутника Земли. Его автором стал скульптор Салават Щербаков.

По данным мэрии, за время существования памятник не раз оказывался объектом хулиганских действий. Например, летом 2020 года он потерял большую часть элементов. Их восстановлением теперь займутся реставраторы. Работы планируется завершить во второй половине 2021 года.