Тверь, , 11:00 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 21 августа в региональном оперативном штабе.

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21 пациент за минувшие сутки выписан с выздоровлением. Статистика по смертности среди пациентов с подтверждённым коронавирусом за сутки не изменилась.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5164 человек, 4057 пациентов выздоровели. Умерли 175 пациентов. В настоящее время 932 человека изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.