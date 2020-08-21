Брянск, 21 августа 2020, 10:59 — REGNUM За истекшие сутки 30 носителей коронавируса выявлено в Брянской области. Лаборатории исследовали 1198 тестов, сообщили 21 августа в региональном оперативном штабе.
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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7934. За сутки выписаны 26 пациентов, всего выздоровели 6456 человек.
С начала пандемии специалисты провели 129 935 исследований.