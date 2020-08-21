Архангельск, , 10:56 — REGNUM Представители СКР вручили благодарности двум десятилетним мальчикам, благодаря которым были спасены трое мужчин.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, 30 марта 2020 днем Артем Подосенов и Никита Юрьев, находясь вблизи от пролива между Кенозером и озером Долгое, услышали крики о помощи. Мальчики быстро сориентировались, прибежали к старшему участковому и сообщили ему о происшествии. Сотрудник полиции проследовал к указанному детьми месту, где на озере обнаружил нос затонувшей лодки и троих рыбаков, которые из последних сил держались на плаву. Сотрудник полиции на лодке-казанке, находившейся на берегу, доплыл до утопающих, доставил их на берег и оказал им необходимую помощь.

«Юные герои признались, что себя таковыми не считают, всё происходило очень быстро, они просто хотели помочь людям. А один из спасенных рассказал, что увидев участкового, который спешил на помощь, сразу понял, что все будет хорошо», — сообщили в ведомстве.