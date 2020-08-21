Джакарта, , 10:55 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что для лечения пациентов в настоящее время все еще используются лекарства от других заболеваний, сообщает Kompas.

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По его словам, в различных частях мира, в том числе в Индонезии, разрабатываются несколько медицинских методов лечения.

«Некоторые методы показали положительный эффект, хотя их также необходимо использовать осторожно, чтобы их действительно можно было рекомендовать как безопасные и эффективные», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19.

Напомним, ученые и страны мира продолжают соревноваться в создании лекарств и вакцин для лечения COVID-19.

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