Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Компания Valve подтвердила, что фестиваль игр Steam не станет единоразовым событием. Об этом 20 августа сообщило издание PCGamer.

Valve запланировала два подобных мероприятия на первую половину 2021 года. Сообщается, что причиной для продления фестиваля игр Steam стали положительные отзывы от разработчиков и геймеров.

Напомним, фестиваль игр Steam — это событие, в ходе которого геймеры получали доступ к огромному количеству демоверсий ещё не вышедших игр. Изначально мероприятие создавалось, чтобы разработчики могли продвигать свои игры в условиях пандемии коронавируса.

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