Волгоград, , 10:55 — REGNUM 82 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 21 августа в региональном оперативном штабе.

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В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2374 взрослых и 61 ребёнок. В целом в Волгоградской области выявили 11 105 носителей коронавируса.

Зарегистрирован ещё один летальный исход. Всего в регионе скончались 83 пациента с подтверждённым коронавирусом.