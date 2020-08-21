Псков, , 11:06 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 августа в областном оперативном штабе. Это на один случай больше, чем было найдено в предыдущий день.

По данным губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, новые случаи зафиксированы в ранее выявленных активных очагах, в том числе 11 случаев — в Савво-Крыпецком монастыре.

Еще 10 августа пресс-служба Псковской епархии сообщала, что в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре среди монашествующих было выявлено 10 инфицированных коронавирусом. Часть из них госпитализированы. В монастыре введён строгий карантин, прием паломников полностью прекращён, богослужения совершаются только в присутствии братии обители.

А уже 18 августа в епархии сообщили, что в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре также произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители. Четыре насельника монастыря были госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами заболевания изолированы в монастыре. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

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По данным оперштаба, на 21 августа в Псковской области подтверждено 4350 случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии. Выздоровели 3094 человек, в том числе 41 человек выписан за последние сутки.

«В отличие от прошлой недели, в последние три дня число победивших заболевание снова превышает количество заболевших», — отметил глава регионана своей странице в Instagram.

Скончался от COVID-19 на Псковщине 61 человек, в том числе одна смерть зарегистрирована за прошедшие сутки.

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