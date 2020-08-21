Москва, , 10:52 — REGNUM За последние 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 90 пациентов. Об этом 21 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 16 189.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 4870 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 946 976.

При этом указывается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 761 330 человек, 5817 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 33,8 млн.