Воронеж, , 10:51 — REGNUM Профессиональная охрана всех школ Воронежа с 1 сентября 2020 года будет обеспечена за счёт бюджета, об этом сообщили ИА REGNUM 21 августа в мэрии по итогам встречи мэра Вадима Кстенина с депутатами Воронежской городской думы.

«Администрация получила обращения граждан, как напрямую, так и через депутатов горДумы, мы изучили мнения людей, которые звучали в соцсетях, и главное — проанализировали финансовое состояние бюджета и заручились поддержкой губернатора Воронежской области Александра Гусева. Благодаря этому, а также твердой позиции гордумы и конструктивному взаимодействию с депутатским корпусом в ходе процесса формирования и корректировки городского бюджета в итоге мы смогли принять решение: все школы Воронежа с 1 сентября будут обеспечены профессиональной охраной за счет средств бюджета», — сообщил городским депутатам Кстенин.

По данным, прозвучавшим на встрече, на оплату круглогодичной и круглосуточной охраны всех 120 школ Воронежа — это в общей сложности 138 отдельно стоящих зданий — требуется не меньше 161,4 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия распространила информацию об оплате охранных услуг из бюджета для 32 школ, остальные, как заявлялось. Планировалось перевести на бюджетную оплату охранных услуг поэтапно, с 1 января и с 1 сентября 2021 года.

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