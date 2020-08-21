Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 августа.

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Новые носители инфекции выявлены в 24 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, положительный результат теста на коронавирус получили 67 жителей Ростова-на-Дону, семь жителей Новочеркасска, по пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Волгодонском и Октябрьском районах, а также Каменске-Шахтинском. Около трети новых носителей инфекции — пожилые люди старше 66 лет, менее 1% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 15 тыс. 632 человек.

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