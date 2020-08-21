Белгород, 21 августа 2020, 10:52 — REGNUM Ещё 43 носителя коронавируса выявлено в Белгородской области за прошедшие сутки. Выздоровели 64 пациента, сообщили 21 августа в федеральном оперативном штабе.
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В целом с начала пандемии в Белгородской области подтвердили 6944 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 6086 человек.
В России за минувшие сутки выявили 4870 носителей коронавируса.