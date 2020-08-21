Москва, , 10:46 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 33,8 млн. Об этом 21 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 20.08.2020 проведено 33 814 105 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 304 тысячи анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 222 304 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России было выявлено 4870 носителей коронавируса.