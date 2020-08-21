Москва, , 10:46 — REGNUM Отмена транспортного налога является справедливой мерой, поскольку люди не должны платить за то, чем не пользуются. Об этом ИА REGNUM заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Конечно, мы поддерживаем отмену транспортного налога. В первую очередь, это будет справедливо, потому что люди должны платить справедливые налоги и не должны платить за то, чем не пользуются, и несмотря на то, что количество автовладельцев в стране достаточно большое, не все эксплуатируют свой транспорт либо делают это по минимуму. Стоимость налога же нужно включать именно в акцизы на бензин, так как чем человек больше тратит топливо, тем он больше ездит и тем больше платит, и, кстати, тем больше наносит вред окружающей среде, а люди, которые, например, имеют транспортное средство, но вообще не ездят, тогда платить не будут, а если ездят немного, то и платить будут меньше», — сказал Цветков.

По его словам, доходы бюджета от этого не уменьшатся, а избыточного налогообложения населения в какой-то степени удастся избежать: «И мы, конечно, поддерживаем, что экологические транспортные средства следует тем самым освободить от транспортного налога, потому что они, например, электрические, и бензин им не нужен. И я лично считаю подобный законопроект совершенно правильным».

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