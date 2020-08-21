Краснодар, , 10:46 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 21 августа в региональном оперативном штабе.

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«В Краснодаре зафиксировано 56 случаев, в их числе трое несовершеннолетних. В Северском районе заболели восемь человек, в Туапсинском — пять. По четыре пациента в Анапе и Динском районе, два — в Новороссийске», — уточнили в оперштабе. Всего новые случаи заражения за сутки выявлены в 16 муниципалитетах.

С 12 марта по 21 августа на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 10 334 человек, показатель заболеваемости на 21 августа составил на 100 тысяч населения составляет 182,0. Выздоровели 8633 пациента, 154 скончались. В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 32 человека — 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.