Новосибирск, , 10:45 — REGNUM Новосибирские школы продолжают готовиться к началу нового учебного года. Судя по сообщениям областного правительства, все школы региона обеспечены необходимыми средствами санитарной защиты и начнут учебный год в очном режиме. При этом не все руководители образовательных учреждений готовы рассказать о готовности к 1 сентября без разрешения властей.

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Напомним, что ранее директор средней общеобразовательной школы № 63 с углубленным изучением английского языка В городе Новосибирске Ольга Знобишина рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как будет выстроен учебный процесс с учётом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

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В то же время директор новосибирской гимназии № 7 «Сибирская» Любовь Калашникова готова разговаривать с представителями СМИ только после соответствующего разрешения департамента образования мэрии Новосибирска.

«Департамент образования требует, чтобы любые интервью, которые даёт директор школы, СМИ согласовывали через пресс-центр мэрии. Ситуации разные могут быть. Как я скажу — это одно, а как вы напишите — это другое», — пояснила свою позицию Любовь Калашникова.

Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы в департамент образования мэрии Новосибирска и министерство образования Новосибирской области.