Пенза, , 10:45 — REGNUM В Пензенской области по информации на 21 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7540 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 45 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Всего с начала пандемии выздоровели 7174 пензенца, за сутки — 37 пациентов. С момента наблюдения скончался 101 человек. Еще об одном смертельном случае стало известно за последние сутки. Врачам не удалось спасти 79-летнюю женщину, имевшую несколько хронических заболеваний, сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пензенскую область поступили три передвижных флюорографа. Новой высокопроходимой медицинской техникой обзавелись межрайонные центры в Кузнецке, Каменке и Сердобске.

Читайте также: В Пензенскую область поступили передвижные флюорографы