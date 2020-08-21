Бишкек, , 10:44 — REGNUM Авиационные власти Киргизии планируют возобновить авиасообщение с Москвой, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Новосибирском. Об этом 21 августа заявил директор агентства гражданской авиации Курманбек Акышев на брифинге.

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"Пока по этим направлениям выполняются чартерные рейсы, а регулярные откроются в сентябре», — сказал глава агентства. Он добавил, что возобновление регулярного авиасообщения прорабатывается с властями Казахстана, Узбекистана и Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 августа по 1 сентября из Таджикистана в Россию планируется запустить 25 вывозных авиарейсов. Самолеты отправятся в Москву, Казань, Сургут, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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