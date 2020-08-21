Тюмень, , 10:44 — REGNUM В Тюменской области вахтовиков не пустят в обсерваторы без результатов двух анализов. Теперь они обязаны пройти обследование не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), но и сдать иммуноферментный анализ (ИФА), сообщает региональный оперативный штаб.

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Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова сообщила, что в случае выявления иммунитета к COVID-19 работодатель имеет право допустить сотрудника к работе без обсервации.

Отметим, что, по данным федерального оперштаба, в Тюменской области за минувшие сутки выявлено 50 положительных тестов на коронавирус.