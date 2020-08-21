Москва, 21 августа 2020, 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 690 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщили в оперативном штабе столицы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
«В столице подтверждено 690 новых случаев коронавируса», — говорится в информации.
В штабе отметили, что число новых случаев остаётся на низком уровне, несмотря на увеличение числа тестирований.
Всего с начала распространения нового вируса в Москве выявили более 255 тыс. случаев заражения.