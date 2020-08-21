Москва, , 10:43 — REGNUM Глава Росстата Павел Малков за 2019 год заработал 10,341 млн рублей. Это следует из его декларации о доходах, обнародованной 21 августа на сайте ведомства.

Также из документа следует, что у главы Росстата нет во владении собственности, однако в его пользовании есть две квартиры, площадью 64 кв. метра и 108 кв. метров, и дача площадью 108 кв. метров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стали известны доходы за минувший год арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.