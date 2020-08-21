Чита, , 10:41 — REGNUM За период с 20 июля по 20 августа реализуемой в Забайкалье программой «Инцидент-менеджмент»было зафиксировано рекордное количество обращений и жалоб — 1383. Как сообщает сегодня, 21 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, эта цифра в три раза больше аналогичного периода 2019 года. При анализе выяснилось, что увеличение количества обращений связано, в первую очередь, с крупными авариями систем энерго‑ и водоснабжения в Чите, а также ремонтными кампаниями на автомобильных дорогах краевого центра.

Это подтверждают и цифры — 376 жалоб пришлось на сферу ЖКХ, 320 — связаны с дорогами, 290 — относятся к вопросам благоустройства, остальные касались соцобслуживания, медицины, проблем с мусором. В топ-5 муниципалитетов по количеству обращений вошли: Чита, Краснокаменский, Борзинский, Читинский и Шилкинский районы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Инцидент-менеджмент» стартовал в Забайкальском крае в 2018 году. В июне 2018 года всего восемь субъектов РФ было подключено к проекту, в настоящий момент уже все регионы страны в нем участвуют.

С момента старта работы программы в Забайкалье в «Инцидент-менеджменте» зарегистрировано 8,7 тысячи обращений, на все жалобы дана реакция властей. Большая часть жалоб приходится на сферы: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, проблемы с дорогами.