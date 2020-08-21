Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Петербурге подтвердили еще шесть смертей от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщает 21 августа федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

На этот раз смертей в Петербурге вдвое меньше, чем в Москве, хотя обычно в последнее время Петербург оказывался «лидером» по суточной смертности среди всех регионов России.

Всего к 21 августа в Северной столице непосредственно от COVID-19 скончались 2314 человек, если судить по официальной статистике. Однако в реальности, как признавали в Смольном, тысячи смертей, так или иначе связанные с коронавирусной инфекцией и сопутствующими пневмониями, в эту цифру не попали.

Читайте ранее в этом сюжете: Летальность COVID-19 в Петербурге достигла 6,66%: хуже нет нигде

В стране за сутки подтвердили 90 летальных исходов, за весь период по России умерло от этой болезни 16 189 человек.

Добавим, в Петербурге число официально зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 34 828, в РФ — 946 976 случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге произошел внезапный рост новых случаев коронавируса