Москва, , 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в РФ скончались от коронавирусной инфекции 90 человек. Об этом 21 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 90 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего с начала распространения коронавируса в России от COVID-19 умерли 16 189 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 4870 носителей коронавируса.