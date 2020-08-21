Копенгаген, 21 августа 2020, 10:35 — REGNUM «Хедлайнером» следующей подборки бесплатных игр от магазина Epic Games Store станет Hitman 2016 года. Об этом 21 августа сообщает издание PCGamesN.
В подборку также войдёт сборник ролевых игр Shadowrun. Бесплатные проекты станут доступны пользователям магазина 27 августа 2020 года.
Напомним, Hitman — это популярный стелс-экшен от датской студии IO Interactive. В нём геймеры управляют профессиональным наёмным убийцей и выполняют различные контракты.
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