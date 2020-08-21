Курск, , 10:34 — REGNUM В Курской области 21 августа зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 6810 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1122 пациента. 892 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления были 5640 пациентов, в том числе 39 — за последние сутки. Скончался 51 человек.

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