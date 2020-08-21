Москва, , 10:33 — REGNUM Автолюбителям разрешили регистрировать свои транспортные средства в МФЦ страны. Соответствующее постановление, подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано пресс-службой.

«Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники МВД будут привлечены к работе на территории МФЦ для осмотров регистрируемых автомобилей, а приёмом заявлений и выдачей готовых документов займутся сотрудники МФЦ.