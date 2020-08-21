Алма-Ата, Казахстан, , 10:30 — REGNUM Государственный обвинитель потребовал назначить наказание бывшему ректору Международного университета информационных технологий Дамиру Шыныбекову в виде восьми лет лишения свободы, сообщает 21 августа издание Informburo.

В суде Алма-Аты закончилось рассмотрение дела о растрате имущества в Международном университете информационных технологий. Стороны приступили к прениям. Бывший ректор и главный бухгалтер вуза Жанайым Спабекова обвиняются в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Напомним, 29 мая 2019 года был арестован бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков. По версии следствия, с 2013 по 2018 год злоумышленники присвоили 1,7 млрд тенге ($4,1 млн).