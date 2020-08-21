Казань, , 10:45 — REGNUM Прибывающих в столицу Татарии пассажиров международных направлений планируют обследовать на COVID-19 прямо в аэропортах. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

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По ее словам, специалистами Роспотребнадзора прорабатывается вопрос о заборе биоматериалов в аэропортах Казани и «Бегишево» (если начнется прием международных авиарейсов). Поэтому задачей для надзорного органа станет более доступное тестирование для приезжающих.

Уже сейчас более 900 жителей Татарии, вернувшихся из-за граница, оставили данные на портале госуслуг с анкетами и результатами тестов на коронавирус.

ИА REGNUM ранее сообщало, российский фонд прямых инвестиций ведет переговоры с представителями иностранных государств об отмене карантина для прибывающих граждан России, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус перед вылетом.

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